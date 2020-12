Contratação pública. PS vai analisar fundamentos do veto do Presidente

O PS anunciou que vai analisar os fundamentos do veto do Presidente às novas regras da contratação pública. Marcelo Rebelo de Sousa exigiu um maior controlo na legalidade dos contratos feitos pelo Estado, depois do alerta lançado pelo Tribunal de Contas de que as novas regras facilitavam a corrupção.