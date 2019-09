Contratos com familiares. PGR já tem parecer pedido pelo Governo

RTP19 Set, 2019, 19:45 / atualizado em 19 Set, 2019, 20:48 | Política

O gabinete do primeiro-ministro confirmou entretanto à RTP a recepção do documento enviado pela Procuradoria, estando já a analisar o parecer.



António Costa tinha pedido ao Conselho Consultivo da Procuradoria um parecer sobre as consequências para os governantes cujos familiares fizeram negócios com alguma entidade pública.



Agora, de acordo com a Procuradoria, cabe ao primeiro-ministro decidir sobre a divulgação do documento. A Procuradoria-Geral da República diz nada ter a opor a essa divulgação.



O primeiro-ministro já disse que não concorda com a interpretação da lei que defende a demissão imediata de um governante por negócios de empresas de familiares com o Estado, mesmo que estas empresas nada tivessem a ver com o titular de cargo político.