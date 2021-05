Convenção do BE reconfigura Mesa Nacional. Ala de Catarina Martins com 54 lugares

A liderança de Catarina Martins submeteu à Convenção Nacional uma lista de continuidade. Elegeu, nas votações em urna, 54 mandatos para a Mesa Nacional, com 224 votos.





Catarina Martins foi, assim, reconduzida como coordenadora nacional do BE. A moção A "Sair da Crise, Lutar contra a Desigualdade", da atual liderança, com 233 delegados, reuniu 210 votos a favor em Matosinhos. O número de votantes nas moções foi de 305. A Moção E, "Enfrentar o Empobrecimento, Polarizar à Esquerda", alcançou 64 votos e a moção C, "Mais Democracia, Mais Organização", conseguiu 17 votos, enquanto as moções Q, "Quebrar Correntes, Lutar Pelo Socialismo", e a moção N, "Por Uma Revolução Tranquila", tiveram cada uma sete votos.





A lista da moção E, promovida pelos críticos do movimento Convergência, obteve 68 votos, alcançando 17 mandatos na Mesa Nacional.



Os restantes lugares ficaram assim distribuídos: moção C com quatro lugares e N com cinco.O historiador Miguel Cardina, investigador do Centro de Estudos Sociais, o economista Alexandre Abreu, que concorreu às últimas europeias pelas listas do BE e será cabeça de lista à Assembleia Municipal de Cascais, e a ativista e estudante Andreia Galvão são alguns dos novos rostos eleitos pela moção A.

Já a moção E, promovida pelos críticos do movimento Convergência elegeu, entre outros, Ana Sofia Ligeiro e como número dois o histórico Mário Tomé.





"A atual direção não quis vir ao debate. Preferiu o soundbyte, tentando transformar esta convenção num comício, enterrando a cabeça na areia e rejeitando a autocrítica", acusou.



Ao intervir pela moção E no segundo dia de trabalhos da Convenção Nacional do Bloco de Esquerda, Bruno Candeias teceu fortes críticas à ala de Catarina Martins., acusou.