"Convergência na oposição à direita". PS e Livre aceitam repto do BE para reuniões

Na terça-feira à noite, o Bloco de Esquerda pediu reuniões ao PS, PCP, Livre e PAN para “debater os elementos de convergência, não só na oposição ao governo da direita mas na construção de uma alternativa".Num vídeo publicado nas redes sociais, Mariana Mortágua considera que os resultados das eleições "mudaram a face política do país" e que, tendo em conta o atual contexto,“Os partidos do campo democrático, os partidos ecologistas, os partidos da esquerda têm obrigação de manter abertas as portas do diálogo e de procurar convergências”, disse Mortágua, que alertou que os resultados obtidos pela AD, bem como a “subida da extrema-direita”, colocam o país “sob o risco de um retrocesso e uma ameaça aos direitos sociais”.

"Não abdicamos da memória, do futuro, nem do Estado social, nem do objetivo da igualdade. Queremos garantir que, juntos e juntas, faremos este ano as maiores manifestações da comemoração do 25 de abril", afirmou ainda Mariana Mortágua.