"Convergências". BE pede para reunir com PS, PCP, Livre e PAN

Em menos de um minuto, a coordenadora do Bloco de Esquerda anunciou esta terça-feira nas redes sociais que convocou reuniões com o PS, PCP, Livre e PAN para analisar o resultado das eleições legislativas.



“No atual contexto, devem ser mantidas abertas as portas do diálogo e procurar a máxima convergência na defesa do que é essencial", refere Mariana Mortágua.



A responsável do Bloco reconhece que as eleições “mudaram a face política do país” e que os resultados obtidos pela AD, bem como a “subida da extrema-direita”, colocam o país “sob o risco de um retrocesso e uma ameaça aos direitos sociais”.



Estas reuniões que foram pedidas ao PS, PCP, Livre e PAN terão como intuito analisar o resultado das eleições e “debater os elementos de convergência, não só na oposição ao governo da direita mas na construção de uma alternativa".



"Não abdicamos da memória, do futuro, nem do Estado social, nem do objetivo da igualdade. Queremos garantir que, juntos e juntas, faremos este ano as maiores manifestações da comemoração do 25 de abril", afirmou ainda Mariana Mortágua.