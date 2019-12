Conversa Capital com Joaquim Miranda Sarmento, Porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD

Joaquim Sarmento revela que o conselho chumbaria esta proposta de Orçamento do Estado e adianta que a opinião que deu a Rui Rio é que "este não é um bom orçamento para Portugal". Para o professor universitário este é um orçamento de continuidade e do “poucochinho”. De resto, Joaquim Sarmento considera que o governo só conseguirá alcançar os 0,2 de superavit com uma gestão muito rigorosa e por isso continuarão a existir cativações, um investimento público abaixo do previsto e um aumento da carga fiscal. Uma carga fiscal que, afirma o professor, será feita em sede de IRS. "O aumento do esforço fiscal em 2020 será sobretudo por via do IRS."Quanto a eventuais propostas de alteração, PSD está a trabalhar numa proposta para a redução do IVA da eletricidade e do gás mas só a vai apresentar se conseguir encontrar forma de alcançar a neutralidade do ponto de vista orçamental - uma compensação que o PSD está à procura do lado da despesa. O porta-voz do Conselho Estratégico Nacional do PSD considera que não é verdade que a descida do IVA para os 6 por cento represente um encargo adicional de 800 milhões de euros. Para Joaquim Miranda Sarmento será apenas de 350 milhões e admite até que se considerem outras alternativas, que permitam ter uma redução mesmo que não seja para todos.Já quanto à saúde, Joaquim Miranda Sarmento não tem dúvida que a suborçamentação na saúde se vai manter, porque os 900 milhões previstos no OE, só vão chegar para pagar a dívida em atraso.Pode ver aqui na íntegra esta entrevista de Joaquim Miranda Sarmento a Rosário Lira (Antena1) e Margarida Peixoto (Jornal de Negócios):