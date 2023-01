Coordenadora do BE critica dificuldade do Governo em reconhecer erros na área da Cultura

"Reconhecer os erros é um bom princípio. A maioria absoluta [do PS] tem uma dificuldade absoluta em reconhecer erros", disse Catarina Martins no final de uma visita ao Teatro Lethes, em Faro.

Para a líder do Bloco de Esquerda (BE) "não tem nenhum sentido que o único apoio a quatro anos para o teatro no Algarve seja para estruturas na área metropolitano de Lisboa".

A ACTA (A Companhia de Teatro do Algarve), entidade gestora do Teatro Lethes não foi contemplada, numa decisão tomada em 2022, no financiamento no âmbito dos concursos governamentais de apoios sustentados às Artes 2023/2026.

"Isto é incompreensível e portanto nós naturalmente estamos solidários com esta estrutura [a ACTA], com a sua história, os 25 anos de atividade no Algarve, a sua capacidade de ter serviço educativo todo o ano, da fazer espetáculos com os mais variados interlocutores", disse a líder do BE.

Catarina Martins defendeu que, "uma forma de corrigir este erro" seria "aumentar o financiamento para garantir que todas as estruturas que foram pontuadas pelos júris como devendo ter apoio têm efetivamente apoio", resolvendo-se, assim, o "problema em todo o país".

"Seguramente que há no país muita gente que se pergunta como é que há dinheiro para tantas coisas e depois para a atividade normal, para os serviços públicos, falha tudo", resumiu, acrescentando que está em causa o "direito de acesso à Cultura, que é fundamental".

Segundo números fornecidos pela direção do Teatro Lethes à coordenadora do BE estão em perigo 12 postos de trabalho e a atividade desta sala de espetáculos, que, de acordo com Catarina Martins, tem "uma programação que é de referência".

O edifício visitado pela coordenadora do BE que hoje se designa Teatro Lethes, começou por ser um colégio de Jesuítas -- Colégio de Santiago Maior, fundado pelo então Bispo do Algarve, D. Fernando Martins Mascarenhas -, cuja licença lhes foi concedida em 08 de fevereiro de 1599.

A inauguração do Teatro Lethes efetuou-se a 04 de Abril de 1845, associando-se às comemorações do aniversário da Rainha D. Maria II.