Correios. Costa afasta nacionalização mas admite retirar concessão de serviço postal

RTP20 Dez, 2017, 22:11 / atualizado em 20 Dez, 2017, 22:17 | Política

Os fracos resultados, o anúncio do plano de reestruturação e os problemas no serviço oferecido trouxeram os Correios de Portugal novamente para o centro da arena política. Os partidos de esquerda, que viabilizam o Governo no Parlamento, pedem que o Executivo renacionalize a empresa, revertendo a privatização levada a cabo pelo Governo de Pedro Passos Coelho em 2013.



"Os acionistas privados estão a pilhar a empresa, estão a destruir os CTT. Se o Estado fica à espera, não vai ter nada para resgatar", avisou Catarina Martins no debate quinzenal desta quarta-feira.



Catarina Martins lembrou António Costa "que o contrato de concessão prevê que quando há uma razão de interesse público por incumprimento do concessionário, o Estado tem um ano para avisar a empresa que a vai resgatar".



"É isso que é preciso fazer. O Governo não pode ficar à espera de salvar os CTT quando os privados estão a correr para os destruir", sustentou.

Correios vão ser ouvidos

Fracos resultados motivam reestruturação

c/ Lusa

Em resposta à coordenadora do Bloco de Esquerda, o primeiro-ministro garantiu que o Executivo não recebeu "até agora qualquer proposta ou pedido de reestruturação" dos CTT, assumindo preocupação com o presente e o futuro da empresa mas sem responder à eventual renacionalização da empresa.Posteriormente, desafiado pelo social-democrata Hugo Soares, António Costa disse que o Executivo não tenciona renacionalizar a empresa mas admite que lhe seja retirada a concessão do serviço público postal.“Sendo uma entidade pública sob concessão não havia lugar a nacionalização, quando muito haveria lugar ao resgate da concessão. A questão do resgate pôr-se-á ou não nos termos do contrato e nos termos da avaliação que cabe em primeiro lugar à Anacom", afirmou António Costa.O primeiro-ministro reiterou que o Governo criou um grupo de trabalho sobre esta matéria e lembrou que a ANACOM, responsável pela regulação do setor, já identificou uma situação de incumprimento de contrato e aplicou sanções aos CTT.A recusa de António Costa em avançar com medidas para já não foi bem recebida pela esquerda parlamentar. Pelo PCP, Jerónimo de Sousa defendeu que o Governo deve "intervir para travar a degradação do serviço postal e o processo que está em curso". O PEV também defendeu que o Governo deve agir.Ainda antes do debate quinzenal, os deputados da comissão parlamentar de Trabalho e Segurança Social aprovaram por unanimidade a audição urgente dos representantes dos trabalhadores e da administração dos CTT.Também durante a manhã, o PS tinha defendido uma avaliação ponderada da situação dos CTT. Por sua vez, os deputados do Bloco de Esquerda, Partido Comunista Português e Partido Ecologista “Os Verdes” tinham exigido a reversão da privatização da empresa de serviço postal.O Presidente da República segue a posição do Governo. Marcelo Rebelo de Sousa assinala que “compete à autoridade reguladora verificar se o contrato está a ser cumprido”.A situação débil dos Correios de Portugal era já conhecida mas tornou-se ainda mais clara com o plano de reestruturação apresentado esta semana pela administração. Um projeto polémico que prevê a eliminação de 800 postos de trabalho nos próximos três anos, que se somam às 200 saídas já em cursoO plano prevê ainda um corte de 25 por cento no salário dos gestores e a não atribuição de prémios de gestão neste e no próximo ano. Esta é a resposta da administração liderada por Francisco de Lacerda aos fracos resultados da empresa.Os Correios de Portugal, empresa que foi privatizada durante o Governo de Pedro Passos Coelho, apresentaram lucros de 19,5 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. É uma redução de 57 por cento face ao período homólogo.Desde a estreia em bolsa, em 2013, as ações dos CTT já perderam mais de 40 por cento do seu valor inicial. Encontram-se atualmente nos 3,15 euros por ação, abaixo dos 5,52 euros verificados na estreia. A queda é ainda maior quando comparada com a valorização máxima que se verificou em 2015: 10,38 euros.É com este contexto que os trabalhadores dos Correios de Portugal avançam esta quinta e sexta-feira com uma greve. Os trabalhadores reivindicam melhores condições de trabalho e a manutenção dos empregos, depois de a empresa ter anunciado a eliminação de 800 postos de trabalho nos próximos dois anos.A paralisação foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e das Telecomunicações – filiado na CGTP – e pelo Sindicato Democrático dos Trabalhadores dos Correios, Telecomunicações, Media e Serviços – filiado na UGT. À agência Lusa, o sindicalista Fernando Ambrioso disse prever uma “forte adesão” a esta greve.A administração apresenta uma expetativa diferente. Em comunicado divulgado esta quarta-feira, a empresa indica que os efeitos da greve devem ser “pouco sentidos” com “constrangimentos localizados em áreas específicas”. A empresa refere ainda que a rede de postos de correio explorados por parceiros não será afetada.Os CTT ressalvam ainda que os vales de pensões foram já entregues e que serão feitas “distribuições extraordinárias em alguns locais do país” no sábado dia 23 de dezembro e no dia 26 de dezembro (dia considerado feriado nos CTT nos termos do Acordo de Empresa).