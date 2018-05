Corrupção e incêndios dominam debate quinzenal com o primeiro-ministro

RTP09 Mai, 2018, 18:47 / atualizado em 09 Mai, 2018, 18:57 | Política

O tema repete-se desde os fatídicos incêndios do verão passado. Esta terça-feira, os partidos políticos voltaram a questionar o executivo sobre a preparação para a próxima época de fogos.



O líder parlamentar do PSD começou por defender que “a poucas semanas da época dos incêndios, o governo dá sinais de incompetência”, assinalando que os meios aéreos necessários não estão garantidos, que o comandante da Proteção Civil se demitiu na passada segunda-feira e que o Grupo Especial de Combate a Incêndios não tem meios básicos.



O líder parlamentar social-democrata acusou o Governo de não ter apreendido com o passado e questionou Costa: “temos hoje um dispositivo de combate aos fogos devidamente apetrechado e pronto a entrar em ação?”



António Costa respondeu que o Governo continuará a trabalhar “para que o dispositivo esteja nas melhores condições possíveis para enfrentar a ameaça quando ela se concretizar”. Negrão retorquiu que Costa usou a “resposta padrão”.

Caso Sócrates



Caso Manuel Pinho

PCP ataca “promiscuidade”



Sigilo bancário

Orçamento Europeu



O Bloco de Esquerda também denunciou que há problemas na preparação para a época de incêndios, fazendo referência aos atrasos na contratação de meios aéreos e à demissão do comandante nacional da Proteção Civil.Em resposta, António Costa insistiu que o dispositivo previsto para este ano é superior ao do ano passado. O primeiro-ministro afirmou que só ainda não está identificada a possibilidade de contratação de oito meios aéreos."Quanto a todos os outros estão contratados. A generalidade deles está em solo nacional e aguardam o visto do Tribunal de Contas para poder operar", garantiu.Ainda durante o debate, Costa recusou que haja atrasos na entrega dos equipamentos de proteção individual aos militares da GNR que vão combater os fogos, adiantando que poderá "estar tudo pronto" até meados de junho.O primeiro-ministro falou sobre este assunto em resposta à deputada Heloísa Apolónia, que aludiu às notícias de atrasos na entrega de equipamentos de proteção e outros meios aos militares da GNR que estarão no combate aos incêndios.Já no fim do debate, Costa anunciou, em resposta a uma pergunta do PAN, que um sistema de alertas da Proteção Civil estará em funcionamento a partir de junho. As operadoras enviarão por SMS mensagens preventivas de alerta em caso de catástrofes, nomeadamente incêndios e terramotos.O PSD abriu o debate quinzenal com o caso Sócrates, naquela que foi a primeira vez que o tema entrou de forma direta no hemiciclo. O líder parlamentar social-democrata questionou o primeiro-ministro sobre os motivos para o PS ter demorado “mais de três anos a demarcar-se de José Sócrates e do seu comportamento”. Negrão pediu a Costa para não dar “respostas evasivas”.“Sendo este um debate com o primeiro-ministro é óbvio que o que esperaria que eu dissesse é que o secretário-geral do PS não está aqui para responder. Mas se eu desse esta resposta, imediatamente dizia que eu estava a refugiar-me em formalismos”, começou por responder o primeiro-ministro. Costa acusou o PSD de “manifesta deslealdade parlamentar” mas disse que iria responder, tendo afirmado que não mudou de posição sobre o caso Sócrates."Relativamente ao caso do engenheiro José Sócrates, desde a primeira hora que disse que, não obstante, as relações de amizade, camaradagem, entendi que o PS se devia manter apartado desse debate e devia confiar no sistema de justiça", afirmou o chefe do Governo.Negrão perguntou ainda a António Costa se “a bancarrota foi culpa da crise ou foi o resultado de nefastas decisões tomadas pelo Governo a que vossa excelência pertenceu, presidido por José Sócrates”.António Costa retorquiu que “a crise das dívidas soberanas atingiu vários países”. “É uma crise que tem uma raiz sistémica na construção defeituosa da Zona Euro, que expôs de uma forma desnecessária países que estavam numa situação especialmente graves”, afirmou. Costa recordou que saiu do Governo antes da crise mas garantiu que apoiou o mesmo até ao fim.Costa esclareceu ainda que não disse que tinha vergonha de caso algum. “Disse que se os factos vierem a ser provados pelo sistema de justiça isso constituiria uma desonra para a democracia”, clarificou. Negrão acusou Costa de não ter respondido às perguntas que colocou sobre a gestão socialista da investigação a José Sócrates.Para além de Sócrates, também a sombra de Manuel Pinho pairou pelo Parlamento. O CDS levou ao debate as suspeitas que envolvem o ex-ministro da Economia do executivo de José Sócrates.Cristas perguntou a Costa se naõ são necessários mecanismos de fiscalização para que “que o que se passou com o seu governo socialista do passado, do qual foi número dois no início, não aconteça também”. O primeiro-ministro respondeu que desconhece que haja situações semelhantes com os membros do atual governo, mantendo-se sempre parco em palavras.A presidente do CDS-PP insistiu em questionar Costa se era necessário maior fiscalização interna. O chefe do Governo pediu sugestões concretas. “Agora não vou ter uma suspeição geral sobre todos os seres humanos por haver uma situação”, respondeu, mantendo-se sempre curto nas intervenções.Cristas disse ainda estranhar que não haja uma auditoria interna “muito profunda” no Ministério da Economia, devido às suspeitas que envolvem Manuel Pinho. “Para perceber o que aconteceu quando tínhamos um atual ministro deste Governo e que na altura era assessor daquele mesmo gabinete”, concretizou.Costa alongou-se na resposta seguinte, afirmando que “se algo de muito grave tivesse acontecido, quem entretanto foi ministro da Economia, designadamente no seu Governo, não deixaria de ter detetado e comunicado às autoridades competentes”. Um dos ministros da Economia do executivo de Pedro Passos Coelho foi António Pires de Lima, destacado militante do CDS-PP.Assunção Cristas insistiu na sugestão ao primeiro-ministro para que seja realizada uma auditoria no Ministério da Economia. O chefe do Governo respondeu à líder centrista que está em curso uma investigação criminal e que confia no Ministério Público.O CDS-PP levou também o tema da justiça a debate, depois de ter pedido uma audiência ao Presidente da República para debater o assunto. Assunção Cristas questionou Costa sobre uma eventual disponibilidade do PS para fazer mudanças na justiça que passem por uma revisão da Constituição.O primeiro-ministro foi parco na resposta, afirmando que o Governo não pode intervir na Constituição e que a questão deveria ser feita ao Partido Socialista. Cristas lamentou que Costa “goste de vestir e despir várias peles” e faça a diferença entre o primeiro-ministro e o secretário-geral do PS.Também o PCP abordou o tema da corrupção. Jerónimo de Sousa desafiou Costa a fazer uma "avaliação mais abrangente" sobre o "conluio" entre poder político e poder económico."É preciso mais, uma avaliação mais abrangente, que aborde o conjunto de ligações entre sucessivos governos e principais empresas e grupos económicos", apelou o secretário-geral do PCP, questionando António Costa sobre a disponibilidade do executivo face a diversas iniciativas apresentadas para "contrariar práticas de conluio" e que mereceram, ao longo dos anos, a rejeição "com a convergência entre PS, PSD e CDS, fragilizando o combate à corrupção"."A disponibilidade do Governo para reforçar os meios de combate à corrupção é total", afirmou o primeiro-ministro. Costa mostrou ainda "algum orgulho" por "os grandes instrumentos" sobre "corrupção, alargamento da investigação criminal e combate ao branqueamento de capitais e tráfico de influências" terem resultado de iniciativas suas "como ministro da Justiça, complementado com um projeto de lei do PCP".Para António Costa, a corrupção é "um fenómeno que mina a confiança dos cidadãos na democracia, distorce a concorrência e é uma ameaça efetivamente às liberdades".Jerónimo de Sousa descreveu o problema que "continua a surgir ciclicamente no espaço público e sempre associado às relações de despudorada promiscuidade e submissão do poder político ao poder económico, ligações de quadros e dirigentes em grandes empresas e grupos económicos com responsabilidades em sucessivos governos, às opções de privatização com opções em processos pouco transparentes, num quadro de fortes suspeitas de corrupção e tráfico de influências"."Eu considero, aos anos que aqui ando, que gente séria há em todos os partidos, mas a verdade é que esta promiscuidade acaba por se situar neste problema, está na raiz da corrupção", sentenciou, condenando as diversas "privatizações, concessões e Parcerias Público-Privadas".Para além dos casos concretos de suspeitas de corrupção, o tema do sigilo bancário também foi a debate. O Bloco de Esquerda anunciou um agendamento potestativo para dia 17 sobre sigilo bancário e convidou o Governo a acompanhar o processo.Catarina Martins perguntou a António Costa "se o Governo vai permanecer calado sobre o sigilo bancário em nome do Presidente da República até quando o Presidente da República está a exigir mudanças".Na resposta, o primeiro-ministro justificou que não vai "comentar em público as conversas" entre o executivo e o chefe de Estado, garantindo que, "quando entender que há condições políticas para retomar a legislação que foi vetada oportunamente pelo Presidente da República, o Governo retomará a iniciativa legislativa"."Nós, da nossa parte, não mudamos de opinião sobre a importância dessa medida", sublinhou.Antes, Catarina Martins tinha recordado que, "no início desta legislatura, o Governo fez um decreto que permitia o acesso do fisco às contas bancárias com maiores saldos, mas que foi vetado pelo Presidente da República por causa da instabilidade financeira e económica que se vivia na altura"."Vivemos um momento bastante diferente. E, mesmo o Presidente da República, que vetou o decreto-lei, está agora a pedir maior combate à corrupção e ao crime económico. Não há nenhum combate à corrupção e ao crime económico sem seguir o rasto do dinheiro", considerou a líder bloquista.O Partido Socialista levou a debate o orçamento plurianual apresentado recentemente pela Comissão Europeia. A proposta inicial prevê uma redução nos fundos de coesão e na Política Agrícola Comum, indo contra os interesses portugueses.No hemiciclo, o primeiro-ministro vincou o "não" aos cortes na Política Agrícola Comum e nos fundos de coesão, admitiu que Portugal possa estar entre os penalizados e advertiu que a atitude de Bruxelas favorece os populismos."Seja qual for a situação - e há quem tenha suspeitas de que os cortes relativamente a Portugal seriam superiores à média -, consideramos esta proposta de Bruxelas um mau ponto de partida que não poderemos aceitar. Partimos com uma posição construtiva, mas dizemos não aos cortes na política de coesão e não aos cortes na política agrícola, sobretudo no segundo pilar da PAC", acentuou António Costa.Em relação à proposta orçamental de Bruxelas, o primeiro-ministro disse aceitar o aumento de dotações destinadas à ciência e inovação, políticas migratórias ou combate ao terrorismo. No entanto, Costa insiste que a Europa "precisa de um orçamento à medida da sua ambição"."O que os europeus verdadeiramente não gostam é que a Europa lhes continue a prometer mais do que aquilo que efetivamente é capaz de cumprir. Isso é que desilude os europeus, isso é que gera o populismo e o antieuropeísmo. Se queremos uma Europa forte temos de ter um orçamento à medida da Europa forte que desejamos", sustentou.Antes, António Costa ouviu o deputado e membro do Secretariado Nacional do PS Porfírio Silva defender a tese de que em 2016 foi o ano de viragem ao nível das políticas para a ciência."Claro que há muito caminho para andar e persistem grandes desafios. Por exemplo, para o país alcançar o objetivo global em investigação e desenvolvimento de três por cento do Produto Interno Bruto até 2030, precisamos de aumentar a parte do investimento privado no investimento nacional até dois terços. Isso passa pelo prosseguimento das estratégias criadoras de interfaces entre diferentes tipos de instituições", defendeu Porfírio Silva.Na resposta, o primeiro-ministro falou da política do Governo de combate à precariedade ao nível do emprego científico. "Temos até ao final da legislatura o objetivo de criar cinco mil postos de trabalho em emprego científico", acrescentou o chefe do Governo.c/ Lusa