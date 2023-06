"Cortar ramos mortos". Marcelo garante que não se referia a governantes

José Coelho - Lusa

O presidente da República garantiu na noite de sábado que a expressão "cortar ramos mortos", utilizada no discurso do 10 de Junho, não se referia a governantes. Marcelo Rebelo de Sousa explica que foi escrita a pensar nos novos desafios que o país e a Europa enfrentam.