Costa acusa Montenegro de "nada" dizer de concreto em relação ao Chega

António Costa refere mesmo que Montenegro devia ter dito que “com o Chega, nada, nada, nada, não disse. E devia ter dito”.





Um PM que não responde às preocupações dos portugueses, mostra que está fora de prazo.

Não dizer nada sobre as trapalhadas dos ministros e fazer de conta que a TAP não é nada com ele, mostra arrogância e desprezo pelo dinheiro das pessoas.

Tanta preocupação com o PSD mostra… — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) April 23, 2023

Em resposta, Luís Montenegro lamenta que António Costa não responda às preocupações dos portugueses e nada diga sobre as trapalhadas dos ministros. E finja que a TAP não é com ele.O líder social-democrata acrescenta, em mensagem na rede social Twitter, que tanta preocupação do primeiro ministro com o PSD revela medo.Nesta entrevista, o primeiro-ministro comentou a contradição no Governo sobre o suposto parecer jurídico para o despedimento da presidente executiva da TAP, dando primeiro a entender que existia, vindo depois dizer que não existe.Costa considera que deve ter uma postura institucional e que o Governo deve respeitar os trabalhos parlamentares.O Partido Socialista festejou no domingo, no Porto, 50 anos de existência, com o secretário-geral do partido a garantir que o mandato do Governo é para levar até ao fim.