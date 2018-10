Costa admite aumentar Função Pública mas não baixar IVA da energia

Aumentar os salários dos funcionários públicos não deve custar mais do que 50 milhões de euros. Para já, o primeiro-ministro não fala em números.



Falta concretização às propostas do Governo para o Orçamento do Estado.

A crítica vem do lado direito do hemiciclo.



Diz Assunção Cristas. "Eu não tenho surpresas por parte do primeiro-ministro. É alguém habilidoso que só tem como objetivo manter-se no poder e portanto o OE será o necessário para atingir esse objetivo".



Na entrevista à TVI, António Costa arrumou um dos dossiês da negociação: o IVA da energia vai continuar como está. Segundo António Costa, "estamos a trabalhar para que a fatura energética possa diminuir mas não necessariamente por essa via".



O Bloco de Esquerda chegou a anunciar que ia haver uma redução do IVA do gás e da eletricidade. E parece que a esperança ainda não morreu.



Segundo Catarina Martins, "uma entrevista do primeiro-ministro não é o fecho do orçamento do OE".



É o quarto orçamento deste governo, o último da legislatura. Será o último da geringonça?



Vivo - António Costa - dá para sermos amigos, não dá para casar!



É uma espécie de união de facto.

Acordos, talvez sim.

Coligações, nem pensar