Costa admite rever Constituição para combater violência doméstica

Foto: Manuel de Almeida - Lusa

O secretário-geral do PS falou de alterações climáticas, demografia, prometeu dar prioridade ao Serviço Nacional de Saúde que será "a joia da coroa" na próxima legislatura, e abriu até a porta a uma revisão extraordinária da Constituição para combater a violência doméstica.







O jornalista João Vasco registou as declarações do secretário-geral do PS, António Costa.