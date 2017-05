Costa afirma que 136 mil desempregados serão poupados ao corte do subsídio já em junho

Lusa 26 Mai, 2017, 17:13 | Política

Bragança, 26 mai (Lusa) - O secretário-geral do PS afirmou hoje que, a partir de 01 de junho, o fim "do corte cego" de 10% nos subsídios de desemprego irá abranger 136 mil pessoas desempregadas de longa duração, 58% do total.

António Costa, líder socialista e primeiro-ministro, falava no encerramento das Jornadas Parlamentares do PS em Bragança, na fase do seu discurso que dedicou às políticas do Governo em relação às prestações sociais.

Segundo o líder socialista, no próximo dia 01 de junho entrará em vigor "um travão fundamental para que não se aplique de modo cego o corte de 10% nos subsídios de desemprego a todos aqueles que estão há mais anos a receber esta prestação e que estão agora em risco de perdê-la".

"Com a nova regra, que fixa um limiar, que não permitirá a ninguém que esse corte os coloque abaixo do Indexante de Apoios Sociais (IAS), significa que 58% dos que estavam em risco de sofrer o corte, num universo de 234 mil, no próximo dia 1 de junho, deixam de estar confrontados com esse risco", declarou o líder do executivo.

António Costa completou que esse corte, a acontecer, "seria brutal para a estabilidade e perspetiva de vida" de muitos desempregados de longa duração.