Costa alerta para efeito da variante britânica nas escolas

No que diz respeito aos concelhos com maior incidência, o chefe de Governo assinalou que a reunião com os responsáveis locais “permitiu identificar um padrão comum ao conjunto destas situações”.





“Na generalidade dos casos tratam se de surtos com origem em situações onde há concentração de pessoas em habitação precária e temporária”, frisou.



Tais habitações estão associadas a grandes obras públicas em curso, colheitas ou trabalhos em unidades industriais, acrescentou.





O Governo decidiu então, em coordenação com vários ministérios envolvidos, articular ações especificas com as autoridades de saúde pública e a ACT de forma a garantir melhores condições sanitárias nos locais de residência, mas também ações de testagem massiva para detetar possíveis focos e quebrar cadeias de transmissão.



António Costa apelou às autoridades patronais para a necessidade de cuidados sanitários e acompanhamento com testagem, mas também aos cuidados a ter pelos próprios trabalhadores.



Prevê-se um reforço de efeitos da PSP e GNR nos concelhos de maior incidência de forma a reforçar as ações de fiscalização.



“Este vírus, com esta variante, é muito transmissível”



No final da reunião, o primeiro-ministro aproveitou também para deixar um apelo generalizado a todos os portugueses, nomeadamente a quem aproveita por estes dias a reabertura das esplanadas.



“É muito bom que o possam fazer. Mas é bom que o possamos continuar a fazer”, disse António Costa, frisando que o momento de reabertura deve ser feito com “todas as cautelas” de forma a evitar abrandar ou mesmo recuar num futuro próximo.





Em concreto, Costa apelou ao uso de máscara nas esplanadas, pedindo mesmo a que um grupo “beba o café à sua vez para não estarmos todos sem máscara ao mesmo tempo”.



“A pandemia não passou, o vírus continua por aí”, afirmou o chefe de Governo, frisando que a maior parte dos casos em Portugal é agora da variante britânica e que mesmo as escolas, em há alguns meses havia pouca transmissibilidade, existe agora maior contaminação. “Este vírus, com esta variante, é muito transmissível”, alertou.



Situação nas escolas. “Estamos preocupados”

Em resposta aos jornalistas, o primeiro-ministro assumiu a preocupação com a situação nas escolas perante a maior transmissibilidade da variante britânica.







António Costa sublinhou os esforços de testagem e vacinação massiva da comunidade escolar que está em curso, mas reconhece que a situação é diferente em relação ao que ocorreu no primeiro período.



Dada a maior transmissibilidade da variante, existem mais casos quando são efetuados testes de despiste após a deteção de um caso. Por isso, é necessário “alargar o universo de vigilância”, incluindo às famílias, frisou o primeiro-ministro.



“Esta variante faz aumentar muito significativamente os riscos de transmissibilidade”, reconheceu.



AstraZeneca. Portugal à espera da EMA





Sobre a relação entre a vacina da AstraZeneca e a ocorrência de tromboses, o primeiro-ministro disse apenas que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) deverá tomar uma posição oficial sobre a inoculação ainda hoje e que o Infarmed deverá seguir essas indicações.



Questionado se Portugal está a ponderar a suspensão da vacina no pais, o primeiro-ministro considerou fundamental que haja uma “posição uniforme no quadro da União Europeia”.





É a reação às recentes declarações do responsável pela estratégia de vacinação na Agência Europeia do Medicamento (EMA), Marco Cavaleri, ter assumido a existência de uma "ligação" entre a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca e os casos de tromboembolismos após a sua administração-







Para já, o primeiro-ministro reconhece que, se houver alguma alteração em relação às indicações atuais, isso poderá ter impacto no processo de vacinação em Portugal.







"Se houver um berbicacho, então isso terá inevitáveis consequências no processo de vacinação", reconheceu, apontando que o processo de vacinação na Europa já tem estado "fortemente condicionado" pela capacidade de produção.