Costa anuncia medidas para apoiar os cuidadores informais

RTP06 Fev, 2019, 15:45 / atualizado em 06 Fev, 2019, 17:33 | Política

António Costa anunciou esta medida na abertura do debate quinzenal, na Assembleia da República, que tem como tema as políticas sociais, num discurso que dedicou sobretudo às questões da área da saúde.



Perante os deputados, o primeiro-ministro anunciou que Governo aprovará na quinta-feira, em Conselho de Ministros, a proposta de lei que estabelece medidas de apoio aos cuidadores informais e às pessoas cuidadas, "de forma a reforçar a sua proteção social e a prevenir situações de risco de pobreza e de exclusão social".





De acordo com o primeiro-ministro, o seu Governo já lançou "duas verdadeiras reformas estruturais do Serviço Nacional de Saúde (SNS para melhorar a sua eficiência e aumentar a acessibilidade e a diversificação dos cuidados de saúde.





"Pretende-se que, até ao final do primeiro semestre deste ano, pelo menos três em cada dez municípios tenham no mínimo um consultório de medicina dentária em centros de saúde, que até final do ano esse número passe para seis em cada dez concelhos e que, no próximo ano, já todos os municípios estejam cobertos por esta nova resposta", acrescentou.



Costa diz que “não pode fazer o impossível” com os enfermeiros





O primeiro-ministro, António Costa, avisou hoje os enfermeiros para que não peçam "o impossível" na questão do salário base de entrada na carreira, considerando a líder bloquista, Catarina Martins, que estes profissionais "são muito melhores do que a sua bastonária".



"Os enfermeiros e as enfermeiras deste país são muito melhores do que a sua bastonária ou do que declarações irresponsáveis de alguns dos seus dirigentes. São do melhor que o país tem, são o melhor que Serviço Nacional de Saúde tem. E os utentes sabem que é com eles à sua cabeceira que contam todos os dias", disse Catarina Martins no debate quinzenal de hoje.



Na resposta, o primeiro-ministro garantiu que "o Governo tem tido um extremo cuidado em não confundir os enfermeiros com aquilo que é a atuação da sua Ordem e em particular da sua bastonária", fazendo questão de deixar "um pouco de memória sobre as reposições e avanços que estes profissionais tiveram em três anos.



"Não nos peçam para fazer o impossível porque de facto o impossível, isso, nós não fazemos. E essa ideia de que de repente tudo é possível, já e ao mesmo tempo, é uma ideia completamente errada, altamente perniciosa", avisou Costa.



O chefe do executivo referia-se às exigências sobre a base salarial no início da carreira dos enfermeiros.



"Tem agora como base de entrada os 1.200 euros, a reivindicação é que o ponto de entrada passe a ser os 1.600 euros, isso senhora deputada, com toda a franqueza, o país não tem condições, não é justo para outras carreiras paralelas em que estas condições não existem", contrapôs.



Para Costa, "sendo obviamente legítimo a qualquer ser humano ter a ambição de ganhar melhor, é também o dever de qualquer governante saber medir o que é justo e o que é injusto e quais são as condições de prosseguir o avanço". Costa quer repor SNS na matriz originária da Constituição



O primeiro-ministro considerou hoje que há duas visões ideológicas distintas sobre o sistema de saúde em Portugal, defendendo que a proposta do Governo de lei de bases pretende reafirmar a matriz originária da Constituição.



António Costa assumiu esta posição na abertura do debate quinzenal, na Assembleia da República, num discurso em que procurou justificar os objetivos da proposta do Governo de revisão da lei de bases da saúde, que se encontra em processo de discussão no parlamento.







Na sua intervenção, o primeiro-ministro traçou uma linha de demarcação entre as forças que se opuseram à criação do Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 1979 - o PSD e o CDS-PP - e os partidos que o apoiaram desde o início, neste caso o PS e o PCP.



Segundo o líder do executivo, o primeiro propósito da proposta do Governo de lei de bases da saúde "visa precisamente pôr termo a este equívoco de 28 anos, reafirmando a matriz originária da Constituição expressa no notável acórdão do Tribunal Constitucional de 11 de abril 1984".



"Um acórdão que explicita que o direito à saúde é desde logo um direito às adequadas atividades e prestações do Estado que se organizam através de um serviço próprio, o SNS", especificou.



António Costa defendeu depois que "os notáveis ganhos em saúde que o SNS trouxe aos portugueses criaram um enorme consenso social, mas que tem obrigado a disfarçar uma incompatibilidade ideológica até hoje" em torno do sistema.



Neste ponto, o líder do executivo especificou que se estava a referir em concreto àqueles "que votaram contra a criação do SNS em 1979, que o quiseram extinguir em 1982, e que depois o procuraram diluir na Lei de Bases da Saúde em 1990".



Mas António Costa deixou também um recado às forças políticas à esquerda do PS: "O SNS não se defende na trincheira do imobilismo, mas no seu desenvolvimento reformista", advertiu.



Para o primeiro-ministro, cabe ao Governo defender o SNS, "modernizá-lo e fortalecê-lo", alegando que isso mesmo "é o principal objetivo que inscrito no Programa do Governo".



Violência doméstica: Costa 100% de acordo com Negrão



Fernando Negrão, líder da bancada parlamentar do PSD, chamou os números de violência doméstica para o debate. Desde o início do ano, nove mulheres foram mortas por companheiros ou ex-companheiros.



“Eu não queria deixar de trazer aqui, o facto de nove mulheres terem sido vítimas de homicídio no âmbito da violência doméstica durante o mês de janeiro. O que está a acontecer não pode continuar a acontecer”, frisou Fernando Negrão.





O líder parlamentar do PSD recordou que no Parlamento “há um amplo consenso” na matéria. “Eu diria mesmo que há um pacto entre todos os partidos nas matérias relativas à violência doméstica”.



“Há que fazer mais e é necessário fazer mais. Temos que mobilizar e por em articulação as forças de segurança. O Ministério Público, os tribunais, as estruturas ligadas à proteção das crianças. Temos que criar alertas eficazes. O Governo o que é que pretende fazer?”, questionou.



Na resposta, o primeiro-ministro afirmou estar “100 por cento de acordo”.



“Os números que conhecemos envergonham a sociedade que somos. São absolutamente intoleráveis. É indiferente se são nove ou se são sete, cada vida humana perdida num caso de violência doméstica é uma ofensa profunda à sociedade em que vivemos”, frisou

Por isso, anunciou, na quinta-feira, a ministra da Presidência, em conjunto com a ministra da Justiça e o ministro da Administração Interna, vão reunir-se com a procuradora-geral da República e as forças de segurança para se "aperfeiçoar a resposta que é necessário dar" a este problema.











Para António Costa, “é um crime sem rosto. É um crime que vive no meio de nós. Na nossa vizinhança, nas ruas onde vivemos. Nos locais onde trabalhamos (…) É um desafio da sociedade que temos que enfrentar”.







“Nenhum de nós pode dormir descasado, enquanto esta realidade existir na nossa sociedade. Não podemos aceitar viver numa sociedade onde haja mulheres vítimas de violência doméstica. Não podemos e não queremos viver nessa sociedade”, sublinhou.

Problema cultural das autoridades na violência doméstica

No debate quinzenal de hoje, a coordenadora do BE, Catarina Martins, começou a sua intervenção por dirigir votos de pesar às famílias das vítimas e às sobreviventes de violência doméstica, considerando que "não se pode fechar os olhos" àquele que é o maior problema de segurança interna do país.









"Associo-me às palavras que dirigiu às famílias das vítimas de violência doméstica, que são elas próprias também vítimas, e sublinho que aquilo que disse tem razão: não basta fazer leis", disse, na resposta, António Costa.



O primeiro-ministro considerou hoje que, na questão da violência doméstica, há um problema cívico e de "perceção por parte das autoridades", desde as forças de segurança às magistraturas, associando-se ao pesar manifestado pela líder do BE às famílias destas vítimas.



Na opinião do chefe do executivo, "há um problema cultural, há um problema cívico, há um problema de perceção por parte das autoridades a todos os escalões, desde as forças de segurança às magistraturas".



"E é essa mudança coletiva que tem que existir. Enquanto ainda houver no fundo do pensamento de muita gente aquela velha ideia que entre marido e mulher não se mete a colher nós não conseguiremos exterminar da sociedade portuguesa essa chaga que é a violência doméstica", sustentou.



Catarina Martins tinha começado por recordar que em pouco mais de um mês foram assassinadas em Portugal nove mulheres e uma menina, "por homens que fizeram parte da sua família e intimidade".







C/Lusa



"Em outubro de 2018 criámos uma nova resposta do SNS, a Hospitalização Domiciliária, que permite aos utentes serem cuidados no seu domicílio e evitar o internamento hospitalar e que até 30 de junho será uma resposta presente em 25 hospitais. Esta nova resposta favorece uma maior humanização dos cuidados e estimula a participação ativa das famílias e dos cuidadores", sustentou.Além deste programa, o líder do executivo falou também na "experiência piloto com as primeiras consultas de saúde oral nos cuidados primários".