Costa apela a consenso alargado face a proposta finlandesa sobre fundos comunitários

António Costa lembra que está em causa um possível corte de 10% nos fundos da coesão destinados a Portugal e sugere uma frente comum para dar força ao país em Bruxelas.O apelo de António Costa, esta tarde, no parlamento, onde o PM garantiu que, no Conselho Europeu da próxima quinta-feira em Bruxelas, Portugal vai voltar a dizer não à proposta da Presidência finlandesa da União Europeia em relação ao Quadro financeiro para o período entre 2021 e 2027.O tema marcou o arranque do debate quinzenal desta tarde, mas o PM acabou por deixar também vários anúncios relacionados com o Orçamento do Estado para o próximo ano.Entre eles constam o pedido feito à Comissão Europeia para que sejam alterados os critérios do IVA da energia, permitindo a variação da taxa "em função dos diferentes escalões de consumo".A Regionalização e o referendo ficam para a próxima legislatura, segundo garantias deixadas por António Costa.





Reportagem de Madalena Salema.