Costa aponta "necessidade de agilizar reconstrução"

“As calamidades deixam marcas nos territórios, nas famílias, por muito e muito tempo. É muito importante o que o presidente de Castanheira disse, que o país nunca mais esqueça aquilo que aqui aconteceu para que possamos fazer tudo para isto não volte a acontecer”, disse o primeiro-ministro.

“Não se importe que o acusem de estar aqui numa feira de vaidades”, disse a António Costa o presidente da Câmara de Castanheira de Pêra, Fernando Lopes.



Costa foi à região de Pedrógão Grande para ver a área ardida nos incêndios de meados de junho, que fizeram pelo menos 64 vítimas mortais e mais de duas centenas de feridos. Também para observar no terreno obras de reconstrução, não só em Pedrógão como em Castanheira de Pêra e Figueiró dos Vinhos.



“Estas semanas mostram a necessidade de agilizar os processos de reconstrução”, afirmou o governante, para depois colocar a ênfase na necessidade do preenchimento de declarações prévias com termo de responsabilidade por parte dos arquitetos que assinem os projetos.



“É essencial que [as obras] possam ser feitas sem carecer de licenciamento”, frisou.



Segundo António Costa, das 214 habitações atingidas pelas chamas, 119 precisam de processos de reabilitação simples e outras 95 de recuperação na íntegra. “Já há 38 habitações a ser intervencionadas através do fundo Revita, entre outras entidades”, observou.



“De desgraça estamos nós já fartos”



António Costa esteve também na consignação da empreitada de desassoreamento do Rio Mondego, em Coimbra, onde sublinhou que o país tem “mesmo de fazer a seguir ao verão aquilo que é necessário para prevenir os incêndios florestais”.



“Uma crónica jornalística”



O líder parlamentar do CDS-PP, Nuno Magalhães, reafirmou na quinta-feira que Constança Urbano de Sousa “não tem condições para continuar no cargo”.

O primeiro-ministro abordou também a vertente do tecido empresarial, destacando como aspetos fundamentais, para “devolver a normalidade” à região, “o apoio à reconstrução das empresas, a capacidade de novos investimentos e a revitalização da floresta”.Relativamente ao destino dado às verbas para os municípios afetados pela semana de incêndios que teve início a 17 de junho, o primeiro-ministro evocou a vaga de “solidariedade extraordinária” que atravessou o país.”Parte destes apoios têm sido canalizados para o fundo Revita, que neste momento já está dotado de um total de 1,9 milhões de euros que provieram de um conjunto de entidades”, sintetizou.Presente em Pedrógão Grande, o presidente da Câmara de Castanheira de Pêra, o socialista Fernando Lopes, dirigiu-se a António Costa, pedindo-lhe que ignore as críticas de que o Governo tem sido alvo a partir da oposição.“Não se importe que o acusem de estar aqui numa feira de vaidades. Venha ao nosso território as vezes que quiser e que puder porque o dia que o deixar de fazer e os seus ministros, vamos ficar esquecidos”, exortou o autarca.Fernando Lopes fez também um repto a todas as forças partidárias.“Qualquer partido político que se preze deve assumir uma posição construtiva. Que ajudem o Governo, que ajudem a construir, de desgraça estamos nós já fartos. O aproveitamento político numa situação destas é devastador”, fez notar, estendendo estas palavras à política local.Por sua vez, o presidente da Câmara de Pedrógão Grande, Valdemar Alves, eleito pelo PSD e agora candidato pelo PS, reconheceu o que disse ser a “coragem”, por parte do Executivo, de olhar para três concelhos que “estavam esquecidos”.“Novos horizontes vão abrir-se. Este Governo comove-me bastante pelo facto daquilo que está a fazer por esta região e por todo o interior”, enfatizou o autarca, antes de dizer a António Costa que “é admirado neste momento na região”.Esta sexta-feira, em conferência de imprensa, o novo líder parlamentar do PSD reforçou as críticas à ministra da Administração Interna, numa avaliação da última conferência de imprensa de Constança Urbano de Sousa. Sem ir ao ponto de reclamara a demissão da governante, como tem feito o CDS-PP.“A conferência de imprensa mais parecia uma crónica jornalística e não uma conferência de imprensa de uma ministra que devia assumir as suas responsabilidades”, considerou Hugo Soares, que acusaria o Governo de procurar “um bode expiatório, que é sempre de outros”, além de um “passa-culpas constante”.“A senhora ministra continua a pedir pareceres, a pedir relatórios e não é capaz de assumir a sua responsabilidade”, insistiu o dirigente laranja, que falava aos jornalistas em Faro.O que o PSD gostaria de ver acontecer, disse Hugo Soares, era que a ministra da Administração Interna “assumisse a sua responsabilidade” e que “no todo do Governo começassem a ressarcir aqueles que viram, pelo colapso do Estado, vítimas mortais acontecerem nas suas famílias”.O sucessor de Luís Montenegro na liderança da bancada do PSD, que falava antes da intervenção de António Costa em Pedrógão, desafiaria ainda o primeiro-ministro a explicar “olhos nos olhos” às famílias das vítimas por que razão as indemnizações ainda não começaram a ser pagas.Hugo Soares criticou “o desfile constante de ministros” e do próprio chefe do Governo pelos territórios afetados”, por vezes “com um sorriso nos lábios, como se estivesse a fazer uma grande coisa que não devesse já estar feita”.Questionado pelos jornalistas sobre estas críticas, ao final da tarde, em Figueiró dos Vinhos, o primeiro-ministro não quis alargar-se nas respostas, dizendo que “a oposição quer demissões” enquanto o Governo privilegia “ações”.