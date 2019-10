Costa apresenta esta segunda-feira os nomes dos secretários de Estado a Marcelo

FOTO: João Relvas, Lusa

António Costa já tem o Governo completo. O primeiro-ministro vai amanhã apresentar os nomes dos secretários de Estado, numa audiência com Marcelo Rebelo de Sousa marcada para as 11 da manhã.

A RTP sabe que Patrícia Gaspar, a segunda comandante nacional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, vai ser a nova secretária de Estado da Proteção Civil.



Ficou conhecida como a porta-voz que dava as informações diárias durante os trágicos incêndios de 2017.



Assumiu também um papel de destaque como responsável de comando nos incêndios de Monchique, no ano passado.



Vai ser a primeira mulher a ocupar o cargo de secretária de Estado da Proteção Civil.



Patrícia Gaspar foi escolhida por António Costa e pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



Vai assumir uma pasta anteriormente ocupada José Artur Neves, que se demitiu na sequência do caso das golas de fumo.



O primeiro-ministro vai amanhã apresentar ao Presidente da República os nomes de todos os novos secretários de Estado do novo Governo.