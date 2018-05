Costa assegura que um terço dos precários já tem parecer para integrar quadros do Estado

Lusa23 Mai, 2018, 17:52 | Política

António Costa respondia às dúvidas do secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, durante o debate parlamentar quinzenal com o primeiro-ministro, sobre que medidas o Governo irá adotar para os trabalhadores naquelas situações.



"O ponto de situação do PREVPAP (Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública) não está atrasado porque, como sabe, o calendário é que esteja concluído até final deste ano. Do total de 32.330 situações que foram colocadas, já há pareceres favoráveis dos diferentes ministérios relativamente a 11.585, ou seja, um terço das candidaturas, destas já estão 58,5% homologadas", disse o líder do executivo.



Antes, Jerónimo de Sousa recordara os "compromissos que ainda não foram concretizados" também relativamente à dupla penalização das pensões de reforma antecipada, por via do fator de sustentabilidade, insistindo no direito à reforma por inteiro aos 60 anos de idade ou 40 anos de descontos para a Segurança Social.



Segundo o chefe do Governo, "a primeira fase, que já entrou em vigor, já beneficiou, desde outubro, 12.000 cidadãos que puderam ver reconhecido o seu direito à reforma sem qualquer tipo de penalização".



"Estamos a trabalhar, tendo o objetivo de - tal como este ano em que a primeira fase entrou em vigor em outubro - podermos ter esta medida em vigor em outubro de 2018", prometeu Costa, referindo a realização de mais uma reunião, ainda hoje, entre o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Vieira da Silva, e grupo parlamentar do PCP.



Para o primeiro-ministro, "o problema não é de concordar ou não concordar" com o que defendem os comunistas, mas sim "de avaliar" as "condições para o poder fazer".



"As contas que nós temos é que, para manter o nível de sustentabilidade da Segurança Social, implicaria no prazo máximo de dois anos, agravar em 5% as contribuições para a Segurança Social. Seria um erro da esquerda fragilizar o sistema", explicou António Costa.