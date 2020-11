Costa ausente na aprovação do estado de emergência

Momento da votação: a favor PS e PSD.



É o quarto estado de emergência no país. Desta vez com menos votos a favor e mais votos contra.



Também pela primeira vez sem a presença do primeiro-ministro. Alguns partidos não gostaram que António Costa fosse substituído por Eduardo Cabrita. E o ministro defendeu as novas medidas.



Rui Rio negaA aproveitamento partidário da situação mas avisa que o Governo tem de ser selectivo no uso do novo estado de emergência.