Costa com 99,9% de certeza de que ex-secretária de Estado cometeu uma ilegalidade

O primeiro-ministro diz que tem 99,9% de certeza de que a sua ex-secretária de Estado do Turismo cometeu uma ilegalidade. Rita Marques vai trabalhar numa empresa privada da área que tutelou. António Costa considerou também que Alexandra Reis - que saiu da TAP com uma indemnização de meio milhão de euros - deveria ter devolvido parte do dinheiro quando foi contratada para outra empresa pública.