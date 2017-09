Partilhar o artigo Costa com Medina e orgulhoso pelo resultado na Standard & Poor's Imprimir o artigo Costa com Medina e orgulhoso pelo resultado na Standard & Poor's Enviar por email o artigo Costa com Medina e orgulhoso pelo resultado na Standard & Poor's Aumentar a fonte do artigo Costa com Medina e orgulhoso pelo resultado na Standard & Poor's Diminuir a fonte do artigo Costa com Medina e orgulhoso pelo resultado na Standard & Poor's Ouvir o artigo Costa com Medina e orgulhoso pelo resultado na Standard & Poor's