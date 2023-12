Costa confiante de que eleições vão dar "nova energia ao PS" e promete solidariedade ao novo líder

“Hoje e amanhã vamos eleger o nosso novo líder. Estou certo que a escolha democrática dos socialistas”, refere António Costa no SMS que dirige aos militantes socialistas.

“O novo secretário-geral contará com toda a minha solidariedade e, por certo, com o apoio de todos os militantes, na unidade plural que e a marca do nosso PS”, conclui.







Cerca de 60 mil militantes socialistas escolhem hoje e sábado o sucessor de António Costa no cargo de secretário-geral do PS. Na corrida estão José Luís Carneiro, Pedro Nuno Santos e Daniel Adrião.











Já o ainda ministro da Administração Interna lançou um livro, e afirmou ser o melhor candidato para derrotar a direita.



Quanto ao terceiro candidato ao cargo de secretário-geral do PS, Daniel Adrião, diz representar o corte com a continuidade dentro do partido, com novas ideias para recuperar a confiança dos eleitores socialistas.



O candidato do PS que sair deste congresso vai concorrer a primeiro-ministro nas eleições antecipadas de 10 de março.



Nos dias 15 e 16 de dezembro, cerca de 60 mil militantes serão chamados a escolher o próximo Secretário-Geral do Partido Socialista, os delegados ao 24.º Congresso Nacional, e a Presidente e a Comissão Política Nacional das Mulheres Socialistas (MS-ID).



Além do novo líder do partido, os socialistas vão eleger 1.400 delegados (aos quais se juntam 1.100 com direito de inerência) ao congresso nacional, que se realizará entre 5 e 7 de janeiro, na Feira Internacional de Lisboa.





Os primeiros resultados eleitorais serão divulgados pelas 23h30, na sede nacional do PS, pelo presidente da Comissão Organizadora do Congresso (COC), Pedro do Carmo.