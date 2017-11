Costa defende consensos alargados para grandes obras públicas

RTP26 Nov, 2017, 19:00 | Política

Numa das respostas aos participantes na sessão, o primeiro-ministro, António Costa, disse ter de haver consensos alargados para as grandes obras públicas.



Questionado acerca dos recentes casos no Hospital de São Francisco Xavier, o ministro da Saúde garantiu que o Governo fará tudo o que for possível para diminuir as infeções hospitalares. Adalberto Campos Fernandes disse ainda que a Direção-Geral da Saúde apertou a malha ao controlo dos equipamentos para que não se repitam surtos como o da Legionella.O evento foi entretanto marcado por uma polémica: pagamentos aos participantes que interrogaram os membros do Executivo. O semanário Sol noticiou no sábado que o Governo liderado por António Costa pagaria 36.750 euros a um grupo de 50 cidadãos, que participa num estudo na Universidade de Aveiro e fez as perguntas na sessão pública.O gabinete do primeiro-ministro confirmou ter sido pedido à Universidade de Aveiro “a elaboração de um estudo quantitativo, elaborado pelo professor Carlos Jalali, que aborda [...] o cumprimento das promessas por parte deste Governo e as preocupações que os inquiridos identificam como prioritárias para o futuro”.O mesmo elemento do gabinete de António Costa garantiu, no entanto, que coube à empresa Aximage a “definição técnica para a constituição de uma amostra adequada [e o] recrutamento dos participantes”, incluindo “a gestão das deslocações e dos atos relacionados com transporte, alojamento e refeições”.O Governo, citado pelo semanário, disse ser alheio aos termos da seleção e recrutamento dos participantes.Carlos Jalali diz que é normal as pessoas que participam nos estudos serem pagas para fazer face aos custos com as deslocações.O professor da Universidade de Aveiro refere que se deve fazer uma investigação ao painel escolhido pela empresa contratada.A RTP falou com duas pessoas que participaram nesta sessão de perguntas ao Governo.Estes dois participantes confirmaram ter recebido uma quantia para participar, além das ajudas relativas a despesas de deslocação e refeições.