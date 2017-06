Costa defende expulsão de eurodeputado Manuel dos Santos por "preconceitos racistas"

Lusa 16 Jun, 2017, 19:56 | Política

"Há muito que Manuel dos Santos desonra o seu passado. Hoje tornou-se uma vergonha para o PS. Espero que a Comissão Nacional de Jurisdição rapidamente nos liberte da companhia de quem partilha preconceitos racistas", afirmou, numa declaração à agência Lusa.

Na rede social Twitter, o eurodeputado socialista Manuel dos Santos chamou hoje "cigana" à deputada do PS Luísa Salgueiro, "não só pelo aspeto", mas porque "paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas".

Luisa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspecto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas. — Manuel dos Santos (@Manuel___Santos) 16 de junho de 2017

"Luísa Salgueiro, dita a cigana e não é só pelo aspeto, paga os favores que recebe com votos alinhados com os centralistas", escreveu Manuel dos Santos num dos `tweets`.

Estes `tweets` começaram com críticas aos deputados socialistas do Porto que votaram na Assembleia da República uma saudação à candidatura de Lisboa para acolher a Agência Europeia do Medicamento (EMA).