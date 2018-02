Costa defende que Estado não deve interferir na gestão da Caixa

Foto: António Cotrim - Lusa

No debate quinzenal desta quinta-feira, Cristas questionou se António Costa considera "aceitável que haja mais este aumento de comissões que afeta em particular as pessoas que recorrem aos balcões da Caixa, normalmente os mais idosos".



"É aceitável que os portugueses, e esses mais idosos também, paguem, por um lado, a recapitalização da Caixa e, por outro ainda, tenham de pagar mais comissões?", questionou Assunção Cristas.



O primeiro-ministro respondeu à líder centrista que o acionista Estado não deve imiscuir-se nos atos de gestão do banco público.