Costa desdramatiza "divergência rara" com PR e destaca "total convergência" sobre futuro

António Costa quebrou o silêncio em relação às palavras duras de Marcelo Rebelo de Sousa no discurso que proferiu na noite passada.





Após a cerimónia de entrega do Prémio Camões à escritora moçambicana Paula Chiziane, o primeiro-ministro admitiu “uma divergência” com o Presidente da República “quanto à responsabilidade de um conjunto de eventos deploráveis”, mas desdramatizou a situação.

“Partilhamos uma igual visão de que houve um acontecimento deplorável, divergimos sobre quem é responsável por essa situação”, afirmou.

O primeiro-ministro preferiu dar destaque à convergência entre Belém e São Bento em relação ao futuro do país.