Costa desloca-se Alemanha na segunda e terça-feira no âmbito dos 50 anos do PS

Além de António Costa, a comitiva do PS integra o secretário-geral adjunto, João Torres, o líder do Grupo Parlamentar socialista, Eurico Brilhante Dias, a presidente da Fundação Mário Soares-Maria Barroso, Isabel Soares, e o professor universitário Arons de Carvalho, um dos fundadores deste partido em 19 de abril de 1973.

Segundo uma nota do PS, o programa contará com a participação de Lars Klingbeil, presidente do SPD, e de Martin Schultz, presidente da Fundação Friederich Ebert, bem como da presidente do município local.

Esta deslocação vai acontecer duas semanas depois de António Costa se ter demitido das funções de primeiro-ministro na sequência de um processo judicial que envolve o seu nome, e de ter anunciado que não se recandidatará a estas funções nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março.

No sábado, a Comissão Nacional do PS vai marcar as eleições diretas para a escolha do sucessor de António Costa no cargo de secretário-geral para os dias 15 e 16 de dezembro.

Também nesta reunião, será marcado o próximo congresso dos socialistas para os dias 06 e 07 de janeiro, realizando-se provavelmente em Lisboa.

No terreno já estão duas candidaturas para a liderança do PS: Uma do ex-secretário-geral adjunto do PS e ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, e do ex-ministro e atual deputado socialista Pedro Nuno Santos.