O Chiado assutiu a arruadas, com mais ou menos participantes, consoante as circunstâncias mas com o mesmo apelo ao voto por parte de todos os candidatos.Pelo centro da capital passou também a caravana do PS, onde António Costa desvalorizou as sondagens que colocam o PSD cada vez mais perto dos socialistas.O repórter João Torgal acompanhou a comitiva socialista.





Pelo Chiado já passou também esta tarde a comitiva do Chega e a do PAN.