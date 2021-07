Costa discursa em Caminha na quinta-feira nas Jornadas Parlamentares do PS

Após a sua intervenção perante os deputados da bancada do PS, António Costa parte no dia seguinte para Luanda, onde estará presente na XIII Cimeira da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) juntamente com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

As Jornadas Parlamentares do PS abrem com uma intervenção do secretário-geral adjunto socialista, José Luís Carneiro, e do presidente da Federação de Viana do Castelo, Miguel Alves, sendo encerradas na sexta-feira, ao fim da manhã, pela presidente da bancada do PS, Ana Catarina Mendes.

Na quinta-feira, após a sessão de abertura, os deputados socialistas discutem a "resposta do Estado Social", com a participação por videoconferência de Helena Libório, diretora do Agrupamento de Escolas de Esgueira, Margarida Ornelas, presidente IPO de Coimbra, e João Cruz e Jorge Salgueiro, do grupo Sons do Minho.

Ainda nessa tarde, haverá um debate sobre "Resiliência: Emprego e economia", com Vítor Gonçalves, presidente executivo das Águas de Monchique, Eurico Almeida, líder do Real Hotels Group, que estará online, Rui Sousa Dias, presidente da associação dos restaurantes de Matosinhos, e Albano Alves, vice-presidente Instituto Politécnico de Bragança.

Antes da intervenção de António Costa, está ainda previsto um terceiro painel de debate sobre "recuperação e coesão", com comunicações a cargo de Manuel Ramalho Eanes, administrador executivo da NOS, João Borga, diretor da Agência para a Inovação, de Luísa Salgueiro, presidente de Câmara Municipal de Matosinhos, de António Redondo, presidente da Navigator, que participará por videoconferência, e do presidente da Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade, Lino Maia.

Na sexta-feira, de manhã, antes da sessão de encerramento das jornadas, os deputados do PS visitam o Centro de Vacinação de Seixas, no município de Caminha, a fábrica da Doureca em Paredes de Coura e a empresa Tintex de Vila Nova de Cerveira.

Na semana seguinte a estas Jornadas Parlamentares do PS, mais concretamente no próximo dia 21, está agendado o debate sobre o estado da Nação -- um debate parlamentar que marca o encerramento da sessão legislativa.