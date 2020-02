Costa diz que a UE tem de alcançar rapidamente acordo sobre orçamento europeu

É uma declaração no início da cimeira que acontece este sábado, em Beja, e que junta 17 dos países da União, os ditos países da Coesão.



Os governantes portugueses presentes em Beja foram recebidos com protestos de uma população que se queixa de falta de investimento público no Baixo-Alentejo.