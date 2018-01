Costa diz que justiça está "mais célere" e "próxima das pessoas"

Cristina Sambado - RTP15 Jan, 2018, 18:52 / atualizado em 15 Jan, 2018, 18:54 | Política

Para António Costa, “as mudanças que têm sido introduzidas permitem uma melhoria significativa do desempenho conjunto do sistema”.



“Em outubro do ano passado nós tínhamos um menor número de dependências dos últimos 17 anos. Tivemos uma redução de 13 por cento nas pendências cíveis e uma redução de 118 mil ações executivas”, esclareceu António Costa.



“Justiça + Próxima”

Uma das medidas do Tribunal + é o alargamento da tramitação eletrónica a todos os tribunais até ao fim de 2018, passando a abranger os tribunais superiores (tribunais da relação, tribunais centrais administrativos, Supremo Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Administrativo), quer na jurisdição judicial quer na administrativa e fiscal.

c/ Lusa

Segundo o primeiro-ministro, “isto significa que o ano passado nós tivemos menos pendências nas ações cíveis, menos pendências nas ações executivas e um menor tempo na resolução dos conflitos na nossa sociedade”.“Isto é muito importante, não só do ponto de vista do reconhecimento social e da legitimação do nosso sistema de Justiça. É muito importante, obviamente, para as partes destes processos, que os processos não são números. São problemas, realidades, pessoas, questões que estão por resolver e que ficaram mais resolvidas. E é muito importante também para a mensagem que transmite à sociedade, porque a ideia de que o sistema funciona, de facto, desincentiva o incumprimento”, sublinhou António Costa.O primeiro-ministro referiu-se também às medidas acordadas entre as organizações representativas deste setor, com o chamado "Pacto da Justiça"."Vejo com satisfação que, correspondendo ao apelo do Presidente da República, os vários profissionais se juntaram e elaboraram um conjunto de propostas que, certamente, merecerão a nossa melhor atenção para procurarmos melhorar o funcionamento do sistema. É claro que é sempre possível introduzirmos mais uma alteração legislativa. Mas, este projeto demonstra que, mais importante do que alterar a lei, é mudar algo mais simples: A organização, os procedimentos e os métodos de trabalho, onde há muito a fazer", insistiu.No balanço sobre a evolução do projeto Tribunal + próximo, além do primeiro-ministro, António Costa, esteve presente a ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, o presidente da Câmara de Sintra, Basílio Horta, a procuradora-geral da República, Joana Marques Vidal, e a ministra das Presidência, Maria Manuel Leitão Marques. A cerimónia decorreu Palácio da Justiça de Sintra.Os cidadãos vão poder consultar todos os processos judicias pela internet à semelhança do que já era permitido desde maio de 2017 para os processos de cobrança de dívidas. A medida insere-se no plano de ação “Justiça + Próxima” que estabelece um conjunto alargado de medidas de modernização, designadamente a possibilidade de consulta pelo cidadão do seu processo executivo e o alargamento do sistema informático de gestão processualao processo penal, contraordenacional e de proteção de menores.O balanço do “Projeto Tribunal +” foi feito esta segunda-feira pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, que afirma que o “grande objetivo desta intervenção é colocar os tribunais e o sistema judicial ao nível da burocracia organizativa do século XXI”.“Se nós olharmos hoje para uma secretaria de um tribunal, a imagem que temos é de facto de um espaço perdido no tempo, de um espaço complexo, de um espaço de grande complexidade de grande opacidade e um espaço profundamente pesado”, realçou Francisca Van Dunen.A ministra considera que “há um conjunto de regras, de métodos e de procedimentos que estão parados no tempo. Que estão desatualizados e é necessário atualizar”.Francisca Van Dunen frisa que o resultado do programa Tribunal + se deve “a uma colaboração muito ativa quer de magistrados quer de oficiais de justiça”. “E nessa perspetiva queria aqui dizer do meu profundo reconhecimento pelo trabalho que foi feito”.“A nossa lógica de trabalho tem sido chamar todos. Todos os que sabem, que têm alguma coisa para dizer. Porque da mais pequena coisa pode resultar uma grande diferença”, acrescentou.O projeto Tribunal + concentrará todos os serviços digitais dos tribunais incluindo a Certidão Judicial Eletrónica – com mais de sete mil emitidas (2.500 de forma automática, ou seja sem a necessidade de intervenção de qualquer funcionário judicial ou juiz) – e o simulador de Taxas de Justiça – com mais de quatro mil utilizações.Igualmente prevista para este ano está a simplificação da linguagem das citações e notificações com origem nos tribunais dirigidas aos cidadãos e empresas.A comunicação eletrónica entre tribunais e a Autoridade Tributária é outra das medidas já em vigor desde 4 de janeiro. Desde esse dia foram realizadas mais de 10.000 comunicações.