Costa diz que não teve conhecimento de "reunião secreta" da TAP e membros do Governo

António Costa considerou ainda que é habitual realizarem-se reuniões preparatórias antes de audições na Assembleia da República.

Adianta que o próprio participou em várias enquanto responsável pelos Assuntos Parlamentares, quando foi secretário de Estado e depois ministro.







"Era muito frequente haver reuniões de preparação das audições. Tive muitas reuniões preparatórias de audições, como primeiro-ministro tenho tido menos", referiu.

Questionado sobre a saída de Carlos Pereira e uma eventual maior fragilidade por parte do PS, o primeiro-ministro insiste que é preciso aguardar pelas conclusões da comissão de inquérito.







“Não faço comentário político enquanto primeiro-ministro. O que desejo é que a Assembleia da República prossiga o seu trabalho, a comissão parlamentar de inquérito faça o seu trabalho”, vincou.







O chefe de Governo voltou ainda a frisar que o Governo não deve ter interferência "na vida do dia a dia" de empresas públicas. "Não confundimos empresas públicas com empresas políticas. As empresas públicas têm de ter uma gestão empresarial", sublinha.







"O que compete ao estado enquanto acionista, que fala através do Governo nas assembleias gerais, é fixar as orientações estratégicas, aprovar os planos de atividade, avaliar a execução e o trabalho das empresas quando faz a avaliação das contas e depositar confiança nas administrações para que exerçam o seu mandato", refere.



"Quando não tem confiança nas administrações deve proceder à sua substituição", acrescenta nas declarações desta sexta-feira, em Lisboa.







No início da semana, António Costa tinha condenado a atuação do antigo secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, que tentou pressionar a CEO da TAP a alterar a data de um voo para agradar ao Presidente da República.