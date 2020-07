Costa diz que o "PSD não tem peste" mas não quer alimentar romance

O líder do Governo sublinha que "não vale a pena alimentar o romance do Bloco Central". O primeiro-ministro repete que as grandes coligações diminuem a capacidade de gerar alternativas. O chefe do Governo lembra que existem situações, como na pandemia, que exigem entendimentos mais alargados.