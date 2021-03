Costa e a exigência do Novo Banco: "Manifestamente" ultrapassa o que deve

O Ministério das Finanças já tinha dito que acredita que o valor final a validar pelo Fundo de Resolução vai ficar abaixo dos 476 milhões inscritos no Orçamento do Estado. A tutela acrescenta que aguarda para breve a auditoria especial aos pagamentos efetuados pelo Fundo de Resolução ao Novo Banco.