Costa e Montenegro "trocaram informações" sobre novo aeroporto

No final da primeira reunião em São Bento com o novo líder da oposição, o primeiro-ministro disse aos jornalistas que o encontro foi "longo" e permitiu abordar vários temas, entre os quais a questão do novo aeroporto de Lisboa.

António Costa referiu, no entanto, que nada ficou decidido nesta reunião e que houve apenas uma "troca de informações". Ambos os líderes voltarão a reunir-se num futuro próximo para falar "aprofundadamente" sobre esse tema.



O chefe de Governo referiu que Luís Montenegro irá fazer audições dentro do PSD para discutir o assunto, mas que ambos os líderes têm "consciência da urgência" de uma decisão.



Ressalvou, no entanto, que esta não pode ser uma decisão "apressada", considerando que é importante que haja "consenso nacional" ao nível das grandes obras públicas, até porque são decisões que têm impacto durante "décadas" ou até mesmo "séculos", sublinhou.