Costa e Rio formalizam "convergência" sobre descentralização e fundos europeus

O anúncio foi feito, esta tarde, no parlamento pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita.



A hora da assinatura dos acordos está agendada para as 18 horas e terá lugar na residência oficial do primeiro-ministro, em São Bento, com a presença de António Costa e de Rui Rio, está ainda por fechar, mas será após o debate quinzenal na Assembleia da República.



Na comissão de Poder Local, onde está a ser ouvido, Eduardo Cabrita assegurou ainda que a lei das Finanças Locais vai ser apresentada no início de maio.





A jornalista Maria Flor Pedroso adianta o que já se sabe do encontro de amanhã entre António Costa e Rui Rio.