Costa elogia défice e dívida baixos

O primeiro-ministro diz que não está cansado e que o Governo mantém o rumo com que o PS se comprometeu perante portugueses, nas eleições. No jantar de Natal com os deputados socialistas, António Costa garantiu, ainda, que os números da dívida e do défice permitem a Portugal entrar no próximo ano menos exposto aos mercados.