Costa entende que PSD não garante alternativa política estável

Entrevistado na TVI e na CNN Portugal, António Costa alerta para uma possível repetição dos problemas governativos nos Açores, após as eleições legislativas de 10 de março.Quanto ao novo aeroporto de Lisboa, o primeiro-ministro considera que este é o grande teste à credibilidade do PSD, para se saber se os social-democratas respeitam, ou não, o acordo celebrado com o Governo, em relação à localização deste projecto.Sobre o caso das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria, o primeiro-ministro garante que o assunto foi tratado, conforme as regras, como é habitual.O primeiro-ministro está convencido de que as suspeitas que recaem sobre si vão terminar numa não acusação, num arquivamento, ou numa absolvição, caso o processo avance para tribunal.Na reação a esta entrevista, o líder do PSD, durante a uma visita a Beja, devolveu as acusações a António Costa.