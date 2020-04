Costa espera apresentar orçamento complementar até ao início do verão

António Costa, em entrevista ao Expresso, revela que o aumento da despesa e a diminuição da receita por pcausa da pandemia vai obrigar o governo a refazer as contas do Estado para este ano.





Nesta entrevista que será publicada este sábado, Costa admite que a recuperação será lenta e que, nesta altura, ainda não é possível saber ao certo qual será o impacto do novo vírus na economia.







O primeiro-ministro afirma que esse novo orçamento "é necessário para acomodar o acréscimo da despesa".



"Não estamos na fase da contenção, mas do aumento da despesa", salienta.



No excerto da entrevista hoje divulgado na edição online do Expresso Diário, sobre a situação da TAP, o primeiro-ministro reitera que o Governo não exclui "nenhuma medida" e diz aguardar por decisões comunitárias, salientando que "a União Europeia vai definir em breve um regime específico de ajudas de Estado à aviação civil", e existe consenso nessa matéria entre os Estados-membros.



António Costa disse ainda esperar que não seja necessária uma legislatura inteira para recuperar dos efeitos da pandemia - "seria uma sina" -, refere que a transferência prevista no Orçamento do Estado para 2020 para o Novo Banco "é para ser cumprida", e deixa um desejo para o Conselho Europeu de 23 de abril.



"Tenho esperança que para a semana o Conselho Europeu já possa avançar, para podermos começar a pensar como construir o nosso próprio plano de recuperação", disse.





A jornalista Raquel Morão Lopes sintetiza o essencial desta entrevista.





c/Lusa