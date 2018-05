Costa espera que Conselho Europeu alcance resultados que respondam aos cidadãos

Lusa31 Mai, 2018, 16:58 | Política

Na conferência de imprensa conjunta com a homóloga alemã, no Palácio Foz, em Lisboa, após uma reunião bilateral entre os dois chefes do Governo de Portugal e Alemanha, António Costa considerou ser "muito importante que do Conselho Europeu de junho saiam sinais positivos".

"Neste momento a Europa vive um momento crucial, com um Conselho Europeu muito importante onde temos de tomar decisões sobre o futuro quadro financeiro, sobre a política de migrações, sobre a reforma na zona euro", disse.

Para o primeiro-ministro, "é importante que os líderes europeus intensifiquem os contactos e procurem, compreendendo os pontos de vista de cada um, encontrar soluções comuns que respondam positivamente aos cidadãos", não se limitando "a prometer soluções", mas conseguindo "alcançar resultados".

Os sinais positivos que Costa quer que saiam deste Conselho Europeu dizem respeito "à capacidade de em tempo útil fecharmos as negociações sobre o próximo quadro financeiro plurianual", mas também haver "um quadro da zona euro que sem diminuir a responsabilidade de todos, crie um Euro amigo do crescimento, da criação de emprego e da prosperidade para todos".

"A Europa é algo que une profundamente Portugal e a Alemanha. Como é natural nem sempre partilhamos os mesmos pontos de vista sobre o futuro da Europa, mas Portugal e a Alemanha têm sido dos países mais constantes em estarem de acordo sempre quanto ao essencial: a imprescindibilidade de defendermos o projeto europeu, a UE como garantia da paz, da prosperidade para todos", enalteceu.

Angela Merkel assinalou que, em matéria europeia, as posições de Portugal e Alemanha nem sempre coincidem, mas os dois estão unidos no "compromisso com a Europa".

"Não reagimos a situações difíceis a queixarmo-nos, mas a tomar decisões certas", comentou.

Por isso, a governante alemã destacou a necessidade de a União Europeia trabalhar para que o "quadro financeiro seja aprovado rapidamente, que possa concluir a união económica e monetária e a questão da governação da zona euro", temas que serão abordados no próximo Conselho Europeu, no final de junho, tal como as migrações, onde espera ver "avanços".

Merkel referiu ainda a "grande importância" da cooperação estruturada permanente na área da defesa.