Costa espera regressar à Autoeuropa com Marcelo após reeleição do chefe de Estado

Foto: José Sena Goulão - EPA

O primeiro-ministro afirmou que espera voltar com Marcelo Rebelo de Sousa à fábrica da Autoeuropa, em Palmela, após a reeleição do atual Presidente da República, logo no primeiro ano do seu novo mandato, em 2021.