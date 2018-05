Costa: Espírito europeu é juntarmos recursos e fazermos em conjunto

Num discurso perante a chanceler alemã, Costa considerou que as empresas germanicas já investem em Portugal para produzir conhecimento e não apenas fabricar produtos.





“A relação não é só de transferência de tecnologia da Alemanha para Portugal. É também aqui a criação em rede com todas as instituições da Bosch no mundo de novo conhecimento e de tecnologia que vai equipar os carros do futuro”, sublinhou Costa.





O primeiro-ministro português considerou ainda que este centro de investimento da Bosch é um “excelente exemplo do que é verdadeiramente o espírito europeu”.





“O espírito europeu não é só juntar países à volta de uma mesa do Conselho para tomar decisões. É a capacidade de juntarmos os recursos, o saber e fazermos em conjunto, com a consciência de que assim faremos melhor e seremos capazes de fazer uma Europa que possa defender o seu modelo social, o seu nível de vida e modo de viver”, explicou António Costa.