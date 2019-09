Costa faz apelo à estabilidade política para manter a tranquilidade dos portugueses

Lusa24 Set, 2019, 23:48 | Política

Esta mensagem foi deixada por António Costa na parte final do discurso com que encerrou o primeiro comício de campanha eleitoral do PS, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa.

"A estabilidade - lembrem-se bem - é fundamental para a tranquilidade que cada um dos portugueses recuperou no dia-a-dia. Essa estabilidade é fundamental para mantermos a credibilidade internacional que o país conseguiu recuperar", advertiu o líder socialista.

Sem apelar diretamente a um voto útil nas eleições, António Costa considerou ainda que a estabilidade "é fundamental para a confiança daqueles que investem na criação de postos de trabalho e na modernização das suas empresas para empregos mais estáveis e com melhores salários".

"A ambição que temos é continuar a crescer e fazer com que o país seja mais próspero e mais próximo dos países desenvolvidos da União Europeia. Aquilo que nós queremos é que os jovens de hoje nunca mais pensem que é lá fora que encontram o seu futuro, mas aqui, connosco, em Portugal", declarou, recebendo então uma prolongada salva de palmas.

Tal como já antes fizera, António Costa deixou um pedido aos eleitores da sua área política, tendo em vista evitar uma dispersão de votos por causa de receios de uma hipotética maioria absoluta do PS.

"Quem quer um Governo do PS, deve votar no PS. Precisamos de dar força ao PS para podermos garantir mais quatro anos de estabilidade que nos permitiam enfrentar os desafios que se colocam ao país", acrescentou.