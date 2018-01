Costa garante que "em circunstância alguma" Centeno "sairá"

RTP29 Jan, 2018, 18:51 / atualizado em 29 Jan, 2018, 19:44 | Política

“O professor Mário Centeno é uma pessoa de enorme dignidade que tem prestado serviços de grande relevância para o país, em quem mantenho toda a confiança e em que circunstância alguma sairá do Governo”, começou por responder o primeiro-ministro, questionado pelos jornalistas à margem de um evento no Museu dos Coches, em Lisboa.



“Naturalmente, nós respeitamos a atividade da justiça, ninguém está acima da lei e a justiça fará as investigações que entender. Nós daremos toda a colaboração que for devida à justiça”, acrescentou.



A Procuradoria-Geral da República confirmou a realização de buscas “para recolha documental” no Ministério das Finanças, num inquérito que “não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça”.

“Mas quero deixar claro que quem decide a composição do Governo sou eu e que mantenho toda a confiança no professor Mário Centeno. Nem podia, aliás, ser de outra maneira”, insistiu António Costa.Na passada sexta-feira, elementos da Polícia Judiciária e do Departamento de Investigação e Ação Penal desencadearam buscas no Ministério das Finanças, que, segundo a imprensa, terão assentado na suspeita do crime de recebimento indevido de vantagem por parte do titular da pasta das Finanças.Em causa está um processo de isenção de IMI a uma empresa de investimentos imobiliários administrada pelos dois filhos do presidente do Benfica – Luís Filipe Vieira teria intercedido nesse sentido junto do ministro – e um pedido, por parte de Mário Centeno, de lugares na tribuna para o encontro entre o emblema de Lisboa e o Futebol Clube do Porto. O Ministério Público pretenderá apurar se estes dados estão relacionados.“Quem tenha lido o que tem aparecido nos jornais percebe a dimensão do ridículo de haver qualquer investigação a propósito de uma ida a um jogo de futebol ou fazer qualquer acusação relativamente a decisões que não competem ao Governo, mas competem exclusivamente a outras entidades como seja o município de Lisboa”, sustentou esta tarde António Costa.Reconhecendo que “internacionalmente esta notícia tem tido muita repercussão”, tendo em conta o facto de Mário Centeno presidir agora ao Eurogrupo, o chefe do Executivo quis frisar que não está em causa “o bom-nome, a credibilidade e a seriedade” do ministro das Finanças.“É conhecido que, nos camarotes dos jogos oficiais, muitas vezes há convites por parte dos clubes. Eu próprio estava nesse jogo também a assistir e considero, aliás, um insulto para quem convida e um insulto para quem é convidado poder-se sequer pressupor que quer o convite quer a aceitação do convite possam diminuir de alguma forma a capacidade de isenção e de idoneidade”, fez notar.Questionado sobre a possibilidade de Mário Centeno vir a ser constituído arguido, António Costa carregou na ideia de que não haverá “nenhum motivo” para que o ministro das Finanças “saia do Governo”.