Costa garante que "maior ausência" a partir de agora não significa "menor pertença" ao PS

O antigo primeiro-ministro e ex-secretário-geral do PS voltou hoje a participar numa iniciativa do partido com um discurso no jantar da Academia Socialista, que decorre até domingo em Tomar, Santarém.

Com o seu sucessor na liderança do PS, Pedro Nuno Santos, na plateia, António Costa focou o seu discurso nas questões europeias e nos desafios deste continente, em vésperas de presidir ao Conselho Europeu.

O ex-líder do PS antecipou que nos próximos anos estará "menos presente na atividade do dia-a-dia do PS" do que esteve nas últimas décadas.

"Essa minha maior ausência não significa menor pertença ao meu partido, que é o PS e que continuará sempre a ser o PS. Pode ser que me vejam menos, mas eu estou cá", disse na reta final do seu discurso.