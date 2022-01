Costa insiste na necessidade de maioria absoluta para estabilidade política

Quase metade do debate foi dominado pela saúde, com divergências ideológicas sobre o papel do serviço nacional de saúde e dos privados.A política fiscal também entrou na discussão, com os partidos à direita a associarem a governação PS ao aumento da carga fiscal e o Bloco de Esquerda e a CDU a acusarem os socialistas de resistência à política de aumento de salários e pensões.