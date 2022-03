À entrada para a reunião do grupo parlamentar do PS, na Assembleia da República, António Costa disse também aos jornalistas que a relação com o presidente da República não ficou "beliscada".



O Partido Socialista arruma a casa. Ana Catarina Mendes é a próxima ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares e José Luís Carneiro assume a Administração Interna.







Reportagem de Madalena Salema.