Costa "magoado" insiste que voltaria a demitir-se perante suspeição oficial

Em declarações à CNN Portugal, em São Bento, naquele que é o primeiro dia útil do Governo de gestão, António Costa assumiu que estava já a ponderar pedir a demissão, antes mesmo da nota do Ministério Público.Mas, na leitura do chefe do Governo, depois do último parágrafo, enunciado pela procuradora-geral da República, a referir uma “suspeição oficial” sobre o primeiro-ministro, não havia outra saída.António Costa garante que, se fosse hoje, teria feito exatamente o que fez a 7 de novembro. Garante ainda que não teve qualquer postura incorreta.Neste primeiro dia do Governo de gestão, o primeiro-ministro sublinha que não esperava ver o trabalho interrompido desta forma e revela-se magoado.